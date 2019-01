Deutsch ist den Trend: We gaan dit jaar op z’n Duits 'zum Karneval'

Nog zo’n zes weken en dan is het weer carnaval. Heel voorzichtig komt de verkoop van carnavalskleding weer op gang. Bij carnavalsspecialist Sep in Roosendaal hangen de rekken bomvol met Duitse carnavalskleding. "Een jaar geleden kwam deze trend, de Duits trend, voorzichtig op gang. Op z'n Duits kenmerkt zich door uniform-achtige kleurrijke jassen. Bijvoorbeeld in het rood en afgezet met goudkleurige biezen en epauletten. En veren, heel veel protserige veren. Het moet mooi zijn en over de top."





Deskundige Dennis Sep voorspelt dat we op z'n Duits gekleed gaan met de carnaval

Deutsch ist der Trend

Dat 'op z'n Duits' de carnavalstrend van dit jaar zou worden werd duidelijk bij de online speurtochten die Sep maandenlang heeft verricht. "Je kijkt op platforms als Instagram en Facebook. Op die wijze zie je wat mensen 'liken' en ook wat voor foto's ze publiceren en wel of niet leuk vinden. Een tweede belangrijke graadmeter is een jaarlijkse beurs in Duitsland, waar producenten en ondernemers elkaar ontmoeten. En tot slot kijk je ook naar het modemekka Milaan, zelfs daar halen we inspiratie uit. Dat alles geeft dan een richting aan."

'Het is een soort fingerspitzengefühl'

Maanden research leidt uiteindelijk tot het investeren en produceren van rekken vol kleding, die straks de winkel moeten uitvliegen. In al die jaren dat Sep actief is in de carnavalsbranche heeft hij er met het voorspellen van trends nog nooit naast gezeten. "Het is een soort fingerspitzengefühl dat je ontwikkelt. Uiteraard heb ik weleens een klein foutje gemaakt, maar het jaar daarop is het weer carnaval en daarna ook weer. Als je het lang genoeg laat hangen dan wordt het vanzelf weer een trend."

De Duitse look betekent voor de dames dat ze zich ook kleurrijk 'moeten' opmaken in het gezicht. Rond de ogen is er plek voor de mooiste en kleurrijkste creaties. "Gelukkig hebben we sjablonen om de schmink aan te brengen", aldus Sep.