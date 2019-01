'Winnaar derby Willem II-NAC Breda is niet te voorspellen', zegt sportjournalist Sjoerd Mossou

EINDHOVEN - Dit weekend wordt er weer gevoetbald in de Eredivisie en een van de wedstrijden is de derby tussen Willem II en NAC. “Er kunnen gekke dingen gebeuren zondag, maar het is wel duidelijk dat de wedstrijd voor beiden ploegen belangrijk is”, vertelt Sjoerd Mossou.

De sportjournalist bij het AD en NAC-liefhebber heeft zin in de tweede seizoenshelft. “NAC is het jaar goed geëindigd. Ze hadden eindelijk wat vastigheid en schwung in hun spel. Dus eigenlijk kwam de winterstop op een vervelend moment voor ze. Ik ben benieuwd hoe ze de winterstop uitkomen, want het wordt een zware klus om in de Eredivisie te blijven.”

'Willem II krijgt het moeilijk'

Willem II moet het na de winterstop zonder Fran Sol doen. De aanvaller maakte deze week bekend dat hij naar Dinamo Kiev vertrekt. “Natuurlijk missen ze bij Willem II Fran Sol, maar in zo’n wedstrijd kunnen er zoveel gekke dingen gebeuren”, vindt Mossou. “Dit zijn wedstrijden op zichzelf, waarbij je dingen vooraf niet kunt voorspellen. Maar het vertrek van Sol is natuurlijk een groot verlies voor Willem II.”

Mossou denkt dat Willem II een moeilijke tweede helft van het seizoen tegemoet gaat. “De druk ligt vooral bij Willem II zondag, want NAC staat al lange tijd in de onderste regionen. Als Willem II verliest, zitten ze ook in de degradatiezone. En wordt er de komende maanden degradatievoetbal gespeeld.”

Titelstrijd tussen PSV en Ajax

En dan is er ook nog de titelstrijd. “Ajax en PSV gaan uitmaken wie de titel wint. Ze liggen zo ver voor op de rest, hebben meer kwaliteit en zijn superconstant”, vindt Mossou. “De tweede seizoenshelft wordt een soort tenniswedstrijd. Een break is dodelijk: een keer verliezen of punten verspelen en je kunt meteen afhaken.”

Voor Mossou is het wel duidelijk wie de titel gaat pakken. “PSV. Ajax speelt nog Champions League en er is daar wat onrust. PSV is stabieler en kan zich de komende maanden helemaal op de titel richten.” PSV speelt komende zondag tegen FC Emmen.