Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kleindochter van bevrijder Joe bedankt 'the wonderful people of Eindhoven' voor verjaardagsvideo Familie bevrijder Joe dolblij met verjaardagsvideo (Facebookpagina stichting 18 september).

EINDHOVEN - De familie van de Engelse bevrijder Joe Cattini is dolblij met de verjaardagsvideo die inwoners van Eindhoven hebben gemaakt voor zijn verjaardag. Joe werd 96 jaar oud donderdag en onder andere burgemeester Jorritsma had een speciale boodschap voor de oorlogsheld. "The people of Eindhoven are wonderful!"

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Joe kon donderdag 96 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. "De geweldige mensen van Eindhoven, onder wie de burgemeester, hebben deze video gemaakt voor de verjaardag van mijn grootvader", laat Sarah Burr, de kleindochter van Joe weten. "It's amazing!" LEES OOK: Bevrijder Joe wordt 96 en Eindhoven feliciteert hem met een videoboodschap: 'Happy birthday!' Er is groots uitgepakt in de video. Zo feliciteert burgemeester Jorritsma de bevrijder. "Beste Joe, dit is je vriend, de burgemeester van Eindhoven", vertelt hij. "Allereerst gefeliciteerd met je verjaardag. Eindhoven eert je met deze video. Veel plezier!" Toon Gerbrands, directeur van PSV, vertelt in de videoboodschap dat Joe wel eens bij PSV is geweest en feliciteert hem ook. De leerlingen van verschillende scholen zongen Joe toe, net als een Eindhovens koor. Cadeaus en kaarten

Naast de verjaardagsvideo heeft Joe ook veel kaarten ontvangen vanuit Eindhoven en een speciale ‘Joe Cattini Kalender’ als cadeau. Joe zat bij een Britse artillerie-eenheid. Hij deed mee aan de invasie in Normandië. Daarna vocht hij mee in operatie Market Garden vanaf 17 september 1944. Hij nam deel aan de beschietingen van Duitse stellingen onder Valkenswaard en later bij Veghel.