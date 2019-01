Onze Lieve Vrouw ter Linde krijgt weer een linde: 'De boom is al uitgezocht'

UDEN - Ze trok met succes de stoute schoenen aan. Ine van Grinsven regelde een lindeboom voor bij Onze Lieve Vrouw ter Linde-kapel in Uden. “Sinds ik in Uden ben komen wonen denk ik: hoe kan dat nou? Hij heet de Onze Lieve Vrouw ter Linde, maar er staan twee esdoorns voor de kapel.”

De lindeboom is van oudsher een belangrijke boom in het Brabantse land, ook in Uden. Van Grinsven: “De lindeboom stond er al voordat de Mariaverering er was. Mensen gingen er al naartoe voor vruchtbaarheid, van de beesten en van het land. Dus het is eigenlijk een heel oud gebruik.”

Toch stond er geen lindeboom bij de kapel die daar wel naar vernoemd is. “Op een gegeven moment stond er in de krant: 'Heeft er iemand een idee voor de begroting?’” Dat was het moment dat Ine besloot om naar de gemeente te stappen met het plan om een lindeboom te planten. “Ik ging naar de gemeente met mijn verhaal en die stond er positief tegenover!”

Niet zomaar een boom

Wanneer de boom er komt is nog niet duidelijk, maar hoe het gaat gebeuren wel. “We gaan ook een Mariabeeldje in het plantgat zetten. We hebben ook al een boom uitgezocht bij een boomkweker in Sint-Oedenrode.”

De ‘nieuwe’ boom is al vijftig jaar oud. “Hij is in drie verdiepingen gesnoeid, ook een oud begrip”, vertelt Ine. “Dat heeft te maken met de gewone mensen, de geestelijkheid en God.”

Toch ziet ze het niet alleen als het herstellen van een oude situatie. “Het is niet zozeer een christelijke boom, maar een geloofsboom. Hij verbindt mensen. Dat past ook heel erg bij het idee van de Kruisheren die de kapel bouwden, want die proberen ook om op een nieuwe manier met het geloof om te gaan.”