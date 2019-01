Twee elektrische auto's voor drie straten om mensen anders te laten denken over autodelen

DEN BOSCH - Om mensen kennis te laten maken met autodelen starten de provincie en de stichting Natuur & Milieu in februari het project 'Auto van de straat'. Hieraan kunnen drie Brabantse straten meedoen. Die bewoners van die straten kunnen vier maanden lang twee elektrische deelauto’s gebruiken. Onderzocht wordt of dit het denken over autodelen verandert.

Met het project 'Auto van de straat' willen de initiatiefnemers de aandacht vestigen op de voordelen van het autodelen. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat niet-gedeelde auto’s gemiddeld 95 procent van de tijd stil staan. “Ze nemen dan ruimte in die ook voor speelplekken of groen gebruikt kan worden", legt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu uit. "Als meer mensen gaan autodelen, zijn er minder auto’s nodig en komt er meer ruimte vrij in de straat.”

'Goedkoper en net zo comfortabel'

Ook op snelwegen zou meer ruimte kunnen ontstaan als meer mensen gaan autodelen. Uit onderzoek van kennisplatform CROW blijkt namelijk dat autodelers vijftien tot twintig procent minder kilometers maken.

“Deze proef met autodelen kan ervoor zorgen dat bewoners anders naar autobezit gaan kijken", vertelt gedeputeerde Anne-Marie Spierings.. "Een elektrische deelauto blijkt vaak goedkoper en net zo comfortabel als een gewone auto. Het zou me niks verbazen als de deelnemers na afloop hun eigen deelautoproject starten.”

'Tijd voor een grote doorbraak'

Als het project aanslaat, wil Natuur & Milieu ook met andere provincies aan de slag. “Het is echt tijd voor een grote doorbraak van autodelen", vindt Demmers. "Het is goedkoper, het levert heel veel ruimte op en als de deelauto elektrisch is, is het ook nog schoner.”

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 41.000 deelauto’s. In oktober werd door meerdere partijen afgesproken dat dit er in 2021 zo'n 100.000 moeten zijn. Het aantal autodelers zou dan moeten stijgen van 400.000 naar 700.000.

Opgeven

Bewoners van Brabantse straten die willen meedoen aan dit project kunnen zich tot 8 februari opgeven via de website Autovandestraat.nl. Het is de bedoeling dat ze tijdens de vier maanden dat ze in een deelauto rijden zoveel mogelijk aandacht krijgen op social media. Ze moeten zo proberen het aantal deelnemers te vergroten. De bewoners van de straat die dit als beste doen, mogen de deelauto nog eens vier maanden langer gebruiken.