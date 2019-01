Vlindertje in plaats van groot kruis op graf dat wordt geruimd: 'Daar was niet goed over nagedacht'

Voortaan wordt een een blauw vlindertje op een grafzerk gespoten, waardoor goed te zien is welke grafstenen moeten worden weggehaald.

Directeur Roel Stapper van Zuylen Uitvaartverzorging is blij met de oplossing. “Een jaar geleden kwamen wij terecht negatief in het nieuws omdat we een aantal graven op begraafplaats Haagveld met oranje kruisen hadden gemarkeerd. Daar was niet goed over nagedacht.”

Tientallen graven op begraafplaats De Haagweg in Breda hebben rode kruizen gekregen. (Foto: Nancy Jansen)

Een keer per jaar worden op de begraafplaatsen van Zuylen graven geruimd. In februari 2018 bezocht Nancy Jansen de graven van haar geliefden op begraafplaats Haagveld in Breda. Tot haar grote schrik waren tientallen grafmonumenten beklad met een oranje kruis, omdat ze zouden worden geruimd.

“Het is afschuwelijk. Net alsof een vandaal over de begraafplaats is gelopen”, aldus de Bredase destijds.

Grote kruizen

Volgens Nancy stonden er eerst alleen nog stippen op de grafmonumenten. Toen ze later de begraafplaats weer bezocht, hadden de rode stippen plaats gemaakt voor grote kruizen. “Grafschennis”, aldus Jansen.

Uitvaartvereniging Zuylen trok het boetekleed aan. En nu er weer graven worden geruimd, is er dus ook een oplossing. Een kleine blauwe vlinder wordt dus voortaan gebruikt om aan te geven welke graven geruimd worden.