Opnieuw 'vreemde lucht' bij Kruidvat Tilburg, drie medewerkers hebben last van ogen en luchtwegen

TILBURG - In het filiaal van het Kruidvat op het Pieter Vredeplein in Tilburg is vrijdagochtend opnieuw een vreemde geur waargenomen in het magazijn. Drie medewerkers kregen last van hun ogen en luchtwegen.

Geschreven door Corné Verschuren



De winkel is gewoon open en brandweerlieden verrichten opnieuw metingen in het magazijn. Daarnaast worden er luchtmonsters genomen.



Ook donderdagmiddag werd in de winkel een vreemde geur waargenomen. Zeven medewerkers hadden toen last van hun ogen en luchtwegen. Toen werd de winkel tijdelijk ontruimd en verrichtte de brandweer metingen. LEES OOK: Kruidvat aan Pieter Vreedeplein tijdelijk ontruimd na ruiken van ‘vreemde lucht’