Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Vreemde lucht’ bij Kruidvat Tilburg, brandweer houdt luchtkwaliteit extra in de gaten Foto: Toby de Kort

TILBURG - In de drogisterij van Kruidvat op het Pieter Vredeplein in Tilburg is vrijdagochtend opnieuw een vreemde geur geroken in het magazijn. Drie medewerkers kregen last van hun ogen en luchtwegen.

Geschreven door Corné Verschuren

De brandweer deed metingen, maar heeft niets bijzonders waargenomen. Wel is er een meter geplaatst die de luchtkwaliteit 24 uur in de gaten houdt. De beheerder is geadviseerd om het ventilatiesysteem te laten controleren. Donderdagmiddag werd in de winkel ook al een vreemde geur waargenomen. Zeven medewerkers hadden toen last van hun ogen en luchtwegen. Toen werd de winkel tijdelijk ontruimd en verrichtte de brandweer metingen. LEES OOK: Kruidvat aan Pieter Vreedeplein tijdelijk ontruimd na ruiken van ‘vreemde lucht’