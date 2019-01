Wilbert stemt Wilders, maar voor Jouw Stad, Ons Dorp verhuisde hij naar een multiculturele wijk

MEEUWEN - “Je bent gewoon mens, waar je ook vandaan komt”, zegt Wilbert Dekkers uit Meeuwen, die woensdagavond te zien was in het televisieprogramma Jouw Stad, Ons Dorp. Twitter ging los over zijn ‘racistische’ opmerkingen. “Mensen reageren op het feit dat ik op Wilders stem, terwijl als ze verder hadden gekeken, ze ook gezien hadden dat deze ervaring me ook echt geraakt heeft.”

In het NTR-programma verruilde de familie Dekkers hun luxe huis in het kleine dorp Meeuwen voor een benedenwoning in Den Haag. Naast een ander huis, kregen zij ook te maken met een heel andere cultuur. Dat zorgde in eerste instantie voor geschrokken reacties van het gezin.

Na de eerste ontmoeting werd er al veel gesproken over de huidskleur van het gezin waar de familie Dekker mee ging ruilen. Op Twitter gingen veel mensen los op de manier waarop dit gezin omgaat met de multiculturele samenleving.

Lees verder onder de Tweet:

Dekkers trekt zich er niet zo veel van aan: “Ik heb geen Twitter dus ik heb het allemaal niet gezien. En het maakt me eigenlijk niet zo veel uit.” Hij heeft samen met zo’n vijftig buurtbewoners gekeken naar de uitzending. “We hebben er echt van genoten. Het is altijd een beetje spannend wat ze in de uitzending gaan gebruiken, maar we vonden het erg leuk.”

Blik verruimd

Zijn blik op de multiculturele samenleving is naar eigen zeggen wel verruimd. “Er wonen helemaal geen gekleurde mensen in ons dorp, dus we moesten er wel even aan wennen.” Dat is volgens Dekkers wel gelukt. Het begon op het voetbalveldje in de buurt. “Daar heb ik gezien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, je bent gewoon een mens."

Later gaat de familie ook nog naar een buurthuis waar dit gevoel alleen maar sterker wordt. "Ik was er wel door geraakt. Er waren zo veel verschillende mensen met zo veel nationaliteiten, maar het is eigenlijk gewoon één. Mijn kortzichtige blik is wel verruimd”, vertelt Dekkers