Toestand Merwedebrug schokt provinciebestuurder: 'Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden'

SLEEUWIJK - "Ik schrok me rot, je denkt meteen aan Italiaanse taferelen." Zo reageert gedeputeerde Christophe van der Maat op het nieuws dat het maar een haar scheelde of de Merwedebrug in de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem in 2016 was ingestort.

Geschreven door Peter de Bekker

De bijna zestig jaar oude Merwedebrug werd in oktober 2016 plotseling afgesloten voor zwaar verkeer vanwege haarscheurtjes. Die werden bij toeval ontdekt bij een tussentijds TNO-onderzoek naar mogelijkheden om de brug te verbreden. Restlevensduur van zes dagen

Hoogleraar veiligheidskunde en rampenbestrijding Ben Ale en hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft trekken na het lezen van het rapport van adviesbureau Berenschot over het afsluiten van de brug dat Nederland aan een ramp is ontsnapt. De Merwedebrug bleek op het moment van de afsluiting nog een restlevensduur van zes dagen (!) te hebben, zo kwam donderdag naar buiten. Inmiddels zijn de belangrijkste 24 verbindingen verstevigd met stalen platen. Honderden miljoenen extra

"Het is heel goed dat de minister, nadat dit bleek, meteen heeft geschakeld en heeft aangegeven dat niet iedereen zomaar meer over die brug kon", blikt provinciebestuurder Van der Maat terug. "Nu moet de vraag beantwoord worden hoe het kan dat dit per toeval aan het licht kwam. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Ik ga er vanuit dat hier in de Tweede Kamer over wordt gesproken. Ik ben wel heel blij dat de minister nu het besluit heeft genomen om 400 miljoen extra te investeren en twee nieuwe bruggen aan te leggen. Waardoor we ons dadelijk geen zorgen hoeven te maken over dit soort situaties op deze plek."