Arnaut Danjuma Groeneveld nog niet naar AC Milan: ‘Misschien in de zomer wel’

BRUGGE - Arnaut Danjuma Groeneveld uit Oss verkast deze winter niet van Club Brugge naar AC Milan. Dat stelt Tomas Teacke, clubwatcher van de Vlaamse club tegenover Het Laatste Nieuws. “De club wil niemand verkopen omdat ze kampioen wil worden. "

De laatste weken berichtten verschillende media over een mogelijke transfer van Danjuma, zoals hij graag genoemd wil worden, naar de gevallen Italiaanse grootmacht. Dat zou hoogst opmerkelijk zijn, aangezien de Brabander pas een half jaar bij Club Brugge speelt.

Daar maakte Danjum meer dan eens indruk. Toch komt het deze winter niet van een transfer. “AC Milan wilde hem inderdaad hebben en ze hebben uiteindelijk ook een bod gedaan. Maar Club Brugge wil de kern samenhouden. Misschien kan Danjuma in de zomer wel een dergelijke stap maken.”

Dat Club Brugge de kern wil behouden, heeft de club niet alleen uitgesproken, ze voegde ook de daad bij het woord. Zo kon de club spits Wesley verkopen voor dertig miljoen euro aan een Chinese club, maar ook daar zeiden ze ‘nee’ tegen. “Dat laat wel zien dat de club serieus is”, zegt Tacke. De watcher is er daarom ook van overtuigd dat Danjuma gewoon in België blijft.

Sterk begin

Danjuma, opgeleid door PSV en via NEC uiteindelijk bij Club Bugge terechtgekomen, maakte in de eerste seizoenshelft een goede indruk. Hij scoorde aan de lopende band, viel op in de Champions League met een fantastische goal en debuteerde voor het Nederlandse elftal en was in zijn tweede duel voor Oranje al meteen trefzeker.

Tekst gaat door onder de Instagrampost.

“Daardoor groeit de interesse van clubs natuurlijk wel”, zegt Taecke. “Maar in België heeft men wel het idee dat Club Brugge hem ook wel kan verkopen, omdat je niet weet hoe hij terugkomt van zijn blessure. Misschien was het wel toeval dat hij zoveel scoorde in zijn eerste maanden.”

Blessure

Na zijn debuut in Oranje kwam Arnaut Danjuma geblesseerd terug bij zijn club. De verwachting was dat de aanvaller snel weer zou kunnen terugkeren, maar tijdens zijn herstel liep hij weer een blessure op. Nu is de verwachting dat Danjuma snel weer zijn wedstrijden zal gaan spelen. “Op het trainingskamp in Qatar heeft hij vooral voor zichzelf getraind, maar hij zal binnen een maand waarschijnlijk weer wedstrijden gaan spelen voor Club Brugge, niet voor AC Milan.”