Baasje vermist hondje Bo verdubbelt beloning: 'Ik ben ten einde raad'

ASTEN - Het baasje van Bo uit Asten verdubbelt de beloning voor de vinder van haar vermiste hondje. Bo ging er tijdens oud en nieuw vandoor toen ze schrok van het vuurwerk. Sindsdien doet Toos van Horrik, het baasje van Bo, er alles aan om de labradoodle-pup terug te vinden. "Ik ben ten einde raad."

In eerste instantie loofde Van Horrik 500 euro uit voor de vinder van haar hondje. "Nu verdubbel ik dat, in de hoop dat diegene die Bo gevonden heeft, haar alsnog bij ons terugbrengt. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Ik ben ten einde raad."

Verschillende instanties zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat kijken ook naar de hond uit. Op advies van deskundigen heeft ze in de omgeving voer neergezet. "Voor het geval dat ze toch nog los rondloopt en in de hoop dat ze zich zo laat zien", vertelt Van Horrik. "Op die plekken hebben we camera's neergezet zodat we ze in de gaten kunnen houden." Ook worden er via Facebook zoektochten georganiseerd naar de hond.

Gespot

De pup is naar horen zeggen door verschillende mensen na oud en nieuw nog gezien. De laatste keer dat Bo werd gesignaleerd, was donderdagavond in Sterksel. Van Horrik krijgt veel hulp van anderen en daar is ze heel dankbaar voor. "Er zijn gelukkig veel mensen die helpen zoeken, en die blijven zoeken!" De vermiste hond trok ook de aandacht op Facebook. Het bericht over de vermissing is al 12.000 keer gedeeld.