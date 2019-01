'Stormbaby' Mylana wordt 1! Dankzij politie-escorte kon vader Roy toch bij haar geboorte zijn

KLUNDERT - Nou zijn alle geboortes bijzonder, maar de geboorte van Mylana uit Klundert was wel heel spraakmakend. Ze kwam precies een jaar geleden ter wereld tijdens een flinke storm. Vader Roy stond met zijn vrachtwagen vast in de file, en had er bijna niet bij kunnen zijn…

“Ik was in Rotterdam aan het werk, en ik kon geen kant op door de storm. Overal lagen vrachtwagens plat, dus ik kon Brabant gewoon niet in”, vertelt Roy. “Ik stond al uren stil op hetzelfde plek. Toen ze belde dat onze dochter geboren werd.”

'Je kunt het niet ophouden'

Voor moeder Vanity was dit ook wel een heel spannende bevalling. “Het was heel heftig, want het ging ineens heel snel. De verloskundige zei: ‘We moeten nu naar het ziekenhuis’”. Ondertussen stond Roy dus vast in de file, “daar werden we wel zenuwachtig van”. “Ik dacht: dan moet ik het maar alleen doen met m’n moeder, want je kunt het moeilijk ophouden”, lacht Vanity.

Roy sprak een politieagent aan en legde situatie uit. Daarna hielp de agent hem om, over de vluchtstrook, te ontsnappen aan de file zodat hij met een noodgang naar zijn vriendin toen kon. “Toen ik bij het ziekenhuis aankwam, kwamen Vanity en haar moeder ook net aan. Veertig minuten later is onze dochter geboren. Ik was dus echt precies op tijd.”

Stormachtig karakter

Het stel is ontzettend blij dat Roy er toch bij was. “Dit had ik natuurlijk absoluut niet willen missen. Ik had het mezelf anders nooit kunnen vergeven”, zegt hij. Inmiddels, een jaar later, maakt het gezien het goed. Mylana is een blij en gezond kind, met misschien een wat stormachtig karakter. “Vooral ’s nachts”, lacht Roy. “Het is heel lang goed gegaan, maar nu begint ze te stormen ’s nachts.”

Roy zal de bijzondere geboorte van zijn dochter nooit vergeten. “Je denkt er heel vaak aan. Vandaag is het natuurlijk een bijzondere dag, ze is 1 geworden. Maar die dag van die storm speelt altijd mee.”

