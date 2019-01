Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Frans Bauer reageert op Jesse die met zijn Frans-imitatie viral ging: 'Hij kan voor me invallen!' Frans Bauer heeft een imitator.

EINDHOVEN - "Jesse? Wie is Jesse?" vraagt Frans Bauer wanneer we hem vragen naar het filmpje dat laatst viral ging. Jesse imiteert daarin de volkszanger en is niet van echt te onderscheiden. Na het filmpje gezien te hebben is Frans razend enthousiast: "Dit is mijn beste imitator ooit!"

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het filmpje met daarin de imitator belandde op Dumpert en werd daar meer dan 300.000 keer bekeken en bijna 500 keer gedeeld. Jesse zingt de klassieker: 'Heb je even voor mij' en wie zijn ogen dicht doet, moet moeite doen om het verschil met de echte Frans te horen. Ook Frans zelf heeft dat door. "Dit is een van de beste Frans Bauer-imitators ooit! Ik heb nog nooit zoiets gezien!"

Volgens Frans was het gek om naar te luisteren. "Het was net alsof ik mezelf hoorde. Dus Jesse, voor het geval ik ooit een snotneus heb of ik kom er niet meer uit: ik heb thuis nog wel wat pakken hangen, dan kun jij voor me invallen!" grapt de zanger.