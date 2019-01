Jan Steen verdrietig om verf op het graf van zijn ouders: 'Je verwacht respect, maar nee'

Vorig jaar ontstond ophef in Breda toen Nancy Jansen grote oranje kruisen op grafstenen ontdekte. Deze week maakte de begraafplaats Zuylen bekend dat dat voortaan anders wordt gedaan. In plaats van een kruis wordt nu een vlindertje op de grafsteen gezet.

Op de begraafplaats In Bergen op Zoom worden stickers geplakt op die worden geruimd. Daarop is te lezen: ‘Afstand van gedaan en zal worden geruimd’. En omdat die stickers wel eens worden verwijderd, wordt er ook nog eens een lik gele verf op de grafsteen gesmeerd.

Respectvol

Jan Steen uit Bergen op Zoom vindt het jammer dat dit zo gaat. “Je verwacht dat ze respectvol met een graf omgaan, maar nee.”

Het graf van de ouders van Jan wordt een dezer dagen geruimd. “Mijn vrouw en ik zijn beiden in de tachtig. En daarom hebben we besloten dat we het graf van mijn ouders laten ruimen. Maar om dit zo aan te geven op de grafsteen, vind ik de limit.”

Geen fout maken

Beheerder Mark Masereeuw van de begraafplaats in Bergen op Zoom snapt dat de verf op de grafsteen wat respectloos overkomt. “Wij plakken stickers op graven en die laten we een tijdje zitten, zodat mensen de tijd hebben om alsnog te verlengen. Maar we merkten dat de stickers worden weggehaald. Vandaar de verf. We hebben hier 7000 graven. Ik wil geen fout maken.”