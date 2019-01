Duizenden jonge kersen, hazelaars, beuken en linden krijgen plekje in dennenbossen

HEEZE-LEENDE - Het Leenderbos en Boswachterij de Kempen gaan er heel anders uitzien. “Veel diverser”, laat boswachter Erik Schram weten. Staatsbosbeheer gaat namelijk zo’n tienduizend jonge loofbomen zoals beuken, linden, hazelaars en kersen in de bossen planten. Dit waar nu vooral grove dennen staan.

Tussen de vele dennen is volgens de boswachter nog voldoende ruimte voor andere bomen. En die gaan waarschijnlijk vanaf maart geplant worden. “Als het niet meer vriest, kunnen we aan de slag”, zegt Schram. "Een hele klus. Maar hartstikke leuk natuurlijk. Je bent echt bezig met de toekomst van het bos.”

De bomen die nu geplant gaan worden, horen volgens Schram echt thuis in het Leenderbos in Heeze-Leende en in Boswachterij de Kempen bij Bladel, Eersel en Bergeijk. In het dennenbos zoals dat er nu is, groeit behalve de dennen bijna niks meer. De grond is daarvoor te arm.

'Waardevoller bos'

En juist hier moeten de loofbomen verandering in brengen. “Bomen als de linde en de hazelaar moeten gaan zorgen voor een verbetering van de bodem waardoor een ecologisch waardevoller bos ontstaat”, legt de boswachter uit. Vruchten en noten van de bomen zorgen volgens hem bovendien voor de komst van meer dieren in het bos.

“Ik kan me mijn boomfeestdag nog heel goed herinneren”, zegt Schram. “Nu twintig jaar later loop ik nog wel eens langs de boom die ik toen heb geplant. Inmiddels een behoorlijke boom. Kun je nagaan hoe deze bossen er over twintig of dertig jaar uit zullen zien.”