Hilvarenbeek ziet aantal inbraken explosief stijgen en Martha kan erover meepraten

Het huis van Martha en haar vriend werd op z'n kop gezet tijdens de inbraak. Martha: "Wij kwamen thuis van een verjaardag en mijn vriend riep: "Alles staat open." Toen Martha ging kijken zag ze dat er was ingebroken. "Ze hadden alle kasten opengetrokken. Ik denk dat ze op geld uit waren. Er bleek niks te zijn weggehaald, maar we zijn ons wel helemaal rot geschrokken."

Vijf inbraken in één straat

En die schrik werd alleen maar groter toen bleek dat ze niet het enige slachtoffer in de straat was. "Bij nog vier andere huizen was op diezelfde dag ook ingebroken. Terwijl er zelfs een feestje in de straat aan de gang was. Maar niemand heeft iets gezien of gemerkt."

Ook in een aantal huizen in de buurt is het afgelopen jaar ingebroken. "En nou horen we het weer, dat ze veel aan het inbreken zijn hier in de buurt." Martha zelf heeft inmiddels de nodige maatregelen genomen, uit angst dat inbrekers nog eens toeslaan. "Ja, wij hebben overval extra sloten op het huis gezet en een beveiligingssysteem gekocht. En ik doe voortaan alle deuren en ramen op slot als ik weg ga. Je moet wel."

De schrik zit er goed in

Ook haar dorpsgenoten zijn op hun hoede. Een mevrouw vertelt: "In mijn buurt is al verschillende keren ingebroken, schuin tegenover ons en in het huis achter ons. Je kan er weinig tegen doen, maar ik let wel extra op." Een andere mevrouw vult aan: "Ik woon in een buurt met veel oude mensen. We houden wel een extra oogje in het zeil, ook als we 's avonds een rondje lopen met de hond. We zijn extra alert."

Hoe het komt dat er in de gemeente Hilvarenbeek zo veel wordt ingebroken weten ze ook niet. Een meneer speculeert: "Misschien omdat we hier dicht bij Tilburg zitten. Daar is vrij veel criminaliteit. Misschien is dat de reden, ik weet het anders ook niet." Een mevrouw schudt haar hoofd. "Onbegrijpelijk. Dit is een dorp dat eigenlijk heel eerlijk is." Maar ook bij haar zit de schrik er nu wel een beetje in. "Ik hou er rekening mee dat ik alles goed sluit en zorg dat ik veilig ben."