Postpakketten Bavel gestolen, dief stapt in bij bezorgersbus en bedreigt chauffeur Archieffoto. (Foto: Politie)

BAVEL - Een pakketbezorger is donderdag beroofd. Nadat hij 's ochtends in Bavel een bestelling had bezorgd, stapte hij weer in zijn auto. Vlak daarna stapte er een man in die hem bedreigde met een stroomstootwapen en hem dwong zijn telefoon in te leveren en weg te rijden.

Geschreven door Malini Witlox

Uiteindelijk moest de bezorger op de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel stoppen. Hier wist hij weg te komen. Hij rende naar een manege en vroeg hier om hulp. De politie vond later in de auto van de bezorger opengescheurde lege pakketten. De bezorger kreeg tijdens zijn rit de indruk dat een auto hem volgde. Het gaat om een lichtgrijze Volkswagen Golf 7 met daarin drie mannen, die een pet droegen. Toen hij bij zijn auto wegrende, zag hij diezelfde auto.