´Opera Zuid heeft te weinig vlees op de botten´; gezelschap krijgt duwtje in de rug uit Den Haag

MAASTRICHT - Opera Zuid is blij met het duwtje in de rug dat het gezelschap deze week kreeg van de Raad voor Cultuur. Een advies van de raad eerder deze week viel landelijk vooral op vanwege het pleidooi voor gesubsidieerde musicals. Maar uit het stuk valt ook op te maken dat de raad vindt dat Opera Zuid te weinig geld heeft om haar werk goed te doen. Waut Koeken, de leider van het gezelschap, hoopt dat het advies wijst op een kentering in het landelijk beleid.

Opera Zuid is gevestigd in Maastricht maar werkt ook in Brabant. Van de twee voorstellingen die het gezelschap per jaar brengt, gaat er één in het Eindhovense Parktheater in première. Brabanders kennen het gezelschap waarschijnlijk het best van ´Opera op de Parade´, de jaarlijkse openluchtvoorstelling van Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland die telkens weer duizenden kijkers trekt.









Musicals

De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan van het rijk op het gebied van kunst en cultuur. Het gezelschap bracht deze week een advies uit over de toekomst van muziektheater in Nederland. Het stuk gaat over musicals maar ook over opera. Het advies is er een uit een lange rij waarmee de kunstwereld op weg is naar 2021, het jaar waarin het rijk weer voor vier jaar bepaalt welke gezelschappen rijkssubsidie krijgen én hoe veel dat dan is.

Opera Zuid stond in 2011 al aan de rand van de afgrond. Het zag er toen naar uit dat Nederlands kleinste operagezelschap geen subsidie meer zou krijgen. Pas op het laatste moment besloot de Tweede Kamer, na een motie van de PVV, om Opera Zuid één miljoen euro per jaar subsidie te geven. Daar komt ook nog geld van de provincies Brabant en Limburg bij.

Te weinig vlees op de botten

Opera is een dure kunstvorm. Opera Zuid maakt twee opera´s per jaar maar moet vanwege het kleine budget voortdurend op safe spelen. Volgen de Raad voor Cultuur heeft het gezelschap ´te weinig vlees op de botten´ en is er daardoor te weinig kans om iets te doen aan zaken als publieksopbouw en talentontwikkeling. Het gezelschap loopt zo de kans onzichtbaar te worden. Volgens de Raad moet bekeken worden hoe veel Opera Zuid nodig heeft om ´duurzaam en volwaardig te opereren op regionaal en landelijk niveau.`

Waut Koeken is blij met die opmerkingen. `Ik ben blij dat onze nijpende omstandigheden worden erkend. Hopelijk leidt dit tot extra versterking.`









Zoals gezegd, het stuk van de Raad voor Cultuur is een advies aan de minister. De operasector is niet de enige die volgens dit verhaal meer geld nodig heeft. De Raad pleit bijvoorbeeld ook voor gesubsidieerde musicals zodat in dat genre niet alleen de commercie de dienst uitmaakt. De Raad zal zelf straks als eerste met een advies komen hoe al die belangen tegen elkaar af te wegen.