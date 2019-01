Deel dit artikel:













Jarenlang streed Eugénie voor onderzoek naar binnenlandse adopties, nu komt het er Eugénie Smits van Waesberghe.

BREDA - Er komt een uitvoerig onderzoek naar binnenlandse adopties die in Nederland hebben plaatsgevonden in de jaren 50 tot en met 80, zei minister Sander Dekker vrijdag tegen Nieuwsuur. De Brabantse Eugénie Smits van Waesberghe is ‘heel verheugd’. Jaren pleitte ze voor zo’n onderzoek of zelfs voor een parlementaire enquête.

Geschreven door Malini Witlox

“Er waren in de jaren ’50 tot en met de jaren ’80 duizenden ongetrouwde vrouwen die hun baby verplicht moesten afstaan. Er zijn heel veel dingen die niet deugen. Naar adopties uit het buitenland zijn allerlei onderzoeken gedaan, maar naar het Nederlandse probleem eigenlijk nooit, behalve een verkennend onderzoek van een universiteit.” Van Wasberghe is zelf geadopteerd en woonde als baby in het Bredase tehuis Moederheil. “Dit was het grootste doorgangshuis van Nederland, in mijn tijd zaten er 130 kinderen. Vrouwen werden daar voor de bevalling heengebracht en mochten na de geboorte van hun baby hun eigen kind niet meer zien. Als er een meldpunt komt, verwacht ik honderden reacties van ouders.” LEES OOK: Eugénie werd gedwongen afgestaan ter adoptie, ze wil dat daar nu grondig onderzoek naar wordt gedaan Ze deed zelf vier jaar onderzoek naar adopties binnen Nederland, haar bevindingen deelde ze in het boek ‘Schoot vol tranen’. “Als je kijkt wat ik in vier jaar boven heb gehaald, dat verwacht ik dat onafhankelijk wetenschappers dat ook kunnen. Het is wel belangrijk dat het onderzoek integer wordt uitgevoerd. Het ligt gevoelig. Er zijn mogelijk mensen die helemaal niet weten dat ze geadopteerd zijn of die nu pas gematched worden met hun ouders.”