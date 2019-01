Deel dit artikel:













‘We zijn hier geen voorstander van’, supporters verpesten sfeer derby FC Den Bosch – TOP Oss FC Den Bosch presteert boven verwachting (foto: VI Images).

DEN BOSCH - In de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond de derby tussen koploper FC Den Bosch en aartsrivaal TOP Oss. Het is meer dan alleen een wedstrijd tussen deze twee steden, maar de supporters verpesten de sfeer.

Geschreven door Eva van der Weele

De supporters van beide kanten hebben bij het stadion van hun aartsrivaal spandoeken opgehangen met negatieve leuzen. “Het schijnt erbij te horen, maar we zijn hier geen voorstander van. Ik vind het diep triest”, zegt Edwin Smolders van FC Den Bosch. Roel Kuilder van TOP Oss is ook echt niet blij met de vertoning van de supporters. “Ik twijfel dan ook of je dit supporters moet noemen.” Vijf bussen vertrokken vanuit Oss richting het stadion van FC Den Bosch. De kaarten voor deze wedstrijd waren zo uitverkocht en het uitvak zit helemaal vol. Voorspellingen

Beide mannen verwachten een spannende wedstrijd. FC Den Bosch staat bovenaan, maar volgens Smolders kan TOP Oss ook gevaarlijk worden. “Ik verwacht een overwinning, maar we maken ze niet zomaar af.” Volgens Kuilder is het goed dat Top Oss de underdogrol kan spelen en ze hebben een uitverkocht uitvak achter zich staan. “Ik zet in op een gelijkspel, maar Den Bosch moet eigenlijk wel winnen.”