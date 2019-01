Brrrrrr..... Wordt het nog écht winter? Nachtvorst van -8 komt eraan

EINDHOVEN - Voor wie dacht 'waar blijft die winter nu?' hebben we goed nieuws: het wordt de komende dagen en nachten een flink stuk kouder. "In de nacht van zondag op maandag kan het wel -8 worden", vertelt weerman Jordi Bloem van weer.nl. Op dinsdag is er zelfs kans op sneeuw.

Het is tot nu toe een vrij zachte winter geweest, maar daar lijkt dit weekend in ieder geval een einde aan te komen. Aankomende nacht gaat het in heel Brabant 4 tot 5 graden vriezen. En in de nacht van zaterdag op zondag zelfs nog een graadje meer. "Zondag overdag wordt het glorieus winterweer met een zonnetje", aldus de weerman.

-11 aan de grond

De echte kou komt pas maandagnacht met 8 graden vorst. "Maar aan de grond, dus op het niveau van de ijsbanen, gaat zondag op maandag echt streng vriezen. Dan kun je denken aan -10 en -11", vertelt Jordi Bloem.

Sneeuw op dinsdag?

Wie minder van de kou is, maar wel gek op sneeuw komt dinsdag mogelijk aan z'n trekken. "Er kan dinsdag een sneeuwgebied over een groot deel van Brabant trekken. En dat is dan niet even een buitje maar echt een gebied met sneeuw waar lange tijd sneeuw uit komt. Er kan dan toch een paar centimeter sneeuw op straat blijven liggen."

Toch houdt hij wel een kleine slag om de arm: "Nu, op vrijdag, is de kans veertig procent dat dit ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden."

'Overdag onder nul'

Wie echt helemaal gek is van ijskoude winters moet nu even verder lezen (wie de winter haat, kan hier beter stoppen). Eind volgende week kan het nog kouder worden. "Dan kunnen de temperaturen ook overdag onder nul blijven. Dus voor de échte winterliefhebber kan het nog erg interessant worden", aldus Jordi Bloem. Pas na het weekend wordt duidelijk of het ook echt zo koud gaat worden.