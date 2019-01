Willem II - NAC, meer dan een burenruzie: 'Bij NAC gebeurt er gewoon meer dan bij Willem II'

Heb je al spanningen voor de wedstrijd?

“Ik heb wel veel spanning voor deze wedstrijd. Het is een derby, die ontzettend belangrijk is zo direct na de winterstop. Verlies je deze wedstrijd, dan val je meteen weer in de negatieve spiraal. De resultaten van voor de winterstop waren positief en NAC heeft leuke spelers gehaald, maar het blijft NAC. Het kan eigenlijk niet zo positief blijven.”

Heb je haat-gevoelens richting Willem II?

“Nee, ik heb geen haat richting Willem II. Ik kom van de andere kant van Breda dus ik had dat vroeger meer met RBC. Natuurlijk vind ik het wel leuk om af en toe eens wat te plagen, vooral via Twitter, maar haatgevoelens heb ik echt niet. Maar als er één wedstrijd is in het seizoen die we moeten winnen, dan is het wel tegen Willem II. Al heb ik wel het idee dat de haat bij Willem II-supporters richting NAC dieper zit dan andersom.”

Mikhail Rosheuvel tijdens NAC-Willem II van dit seizoen (foto: VI Images).

Als je een speler van Willem II moest kiezen voor NAC, dan zou dat…?

“Daniel Crowley zijn. Dat vind ik wel een NAC-speler. Een fanatiek ventje met een goede techniek en een dosis creativiteit.”

De mooiste Willem II – NAC was voor jou…?

“De bekerwedstrijd van tien jaar geleden. Ik weet nog dat NAC met 2-0 achter kwam, maar we bogen die wedstrijd helemaal om en wonnen nog met 2-3. Er staat me nog iets van bij dat Leonardo scoorde, en dat we in de slotfase de winnende goal maakten, maar dat zou ik nog even terug moeten lezen. Maar dit was wel een zeldzame derby hoor, normaal zijn het verschrikkelijke saaie wedstrijden.”

Welke waarheid moeten de Willem II-supporters onder ogen zien?

“Dat Willem II gewoon een kleinere club is dan NAC. Kijk maar naar de achterban, de sponsoren en de media. Bij NAC gebeurt er gewoon meer dan bij Willem II. Sportief zijn ze wellicht net wat beter dit seizoen, maar ze moeten wel onder ogen zien dat ze een kleine club zijn.”

Heel het seizoen bij NAC op de tribune en degraderen of heel het seizoen bij Willem II op de tribune en NAC in de eredivisie houden.

“Pfoe… Dan maar op de tribune bij Willem II. NAC moet toch wel zeker in de eredivisie blijven. Ik houd ook wel van leedvermaak, dus dat komt dan wel goed in het stadion van Willem II. Ik slaap trouwens ook wel wat minder de laatste tijd, dus dat kan ik daar dan ook nog wel inhalen.”

Geen betekenis meer spelen in het Nederlandse voetbal, of een fusie aangaan met Willem II.

“Dan maar helemaal geen betekenis. Dan hoeft het van mij niet meer. Ik start dan nog liever met NAC helemaal onderaan de voetbalpiramide, dan dat we een fusie aangaan met Willem II. Het is dan toch niet meer je club, dus dat echt nooit.”

Wat voor wedstrijd verwacht je?

“Een slechte wedstrijd, niet spectaculair, misschien wel saai zelfs. Slecht voetbal trouwens ook nog. Zoals we gewend zijn.”