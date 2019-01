Koploper FC Den Bosch wint derby met duidelijke cijfers, RKC haalt uit tegen Jong Ajax

EINDHOVEN - FC Den Bosch blijft koploper in de Keuken Kampioen Divisie, de ploeg won een week na het winnen van de tweede periode van TOP Oss (3-0). Ook RKC Waalwijk en FC Eindhoven wisten hun wedstrijd te winnen. Helmond Sport ging onderuit tegen SC Cambuur. Jong PSV komt maandag nog in actie.

FC Den Bosch-TOP Oss 3-0

Doelman Nick Olij maakte met een ludieke video voor de wedstrijd nog duidelijk dat TOP Oss vertrouwen had in een goed resultaat tegen koploper FC Den Bosch. De spelers van TOP Oss gingen 'het gras opvreten'. Het liep wat anders en dat kwam mede door een fijn debuut van Vincent Vermeij.

De spits wordt de rest van het seizoen gehuurd van Heracles Almelo, met een optie tot koop. De spits kwam na de rust meteen als invaller binnen de lijnen. Een kwartier later kwam FC Den Bosch op voorsprong via Stefano Beltrame, de Italiaan maakte de openingstreffer op aangeven van Vermeij. Niet veel later zorgde dezelfde combinatie voor een doelpunt. Beltrame was de afmaker, Vermeij de aangever.

Een kwartier voor tijd maakte Sven Blummel er nog 3-0 van, de wedstrijd was toen echter al gespeeld. Door de zege blijft FC Den Bosch, dat vorige week de tweede periode wist te winnen met een 2-6 overwinning op bezoek bij FC Dordrecht, koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Inmiddels is de club van trainer Wil Boessen vijftien wedstrijden op rij ongeslagen, daarmee komt het clubrecord van 1970/1971 inmiddels in zicht. Toen werd er negentien wedstrijden op rij niet verloren.

RKC Waalwijk-Jong Ajax 4-1

Het RKC van trainer Fred Grim was al bezig aan een goede serie. Van de laatste vier wedstrijden werden er drie gewonnen, de teller staat na de wedstrijd tegen Jong Ajax op vier zeges uit de laatste vijf wedstrijden. In een klein kwartier halverwege de eerste helft verzekerde de Waalwijkse ploeg zich van de winst.

RKC, waar doelman Kees Heemskerk en de veldspelers Sylla Sow en Stijn Spierings hun debuut maakten, kwam na 22 minuten spelen op voorsprong. In oktober scoorde Sow nog namens Jong FC Utrecht tegen de geelblauwen, nu was hij na 22 minuten in dienst van zijn club trefzeker voor RKC. Nadat Anas Tahiri de 2-0 had gemaakt, bracht Sow RKC met zijn tweede treffer na een half uur spelen op 3-0. Nog voor rust luisterde ook Spierings zijn debuut op met een doelpunt.

Na rust deed Jong Ajax via verdediger Sven Botman nog wat terug, maar de ruime voorsprong kwam nooit in gevaar. Door de ruime zege klimt RKC naar de tiende plaats en is het hekkensluiter van het linkerrijtje.





FC Volendam-FC Eindhoven 1-3

Drie overwinningen op rij voor FC Eindhoven. Bij rust stond de ploeg van trainer Davis Nascimento nog met 1-0 achter, maar in een kort tijdbestek scoorden de Eindhovenaren drie keer en zo werd er voor de derde keer op rij gewonnen.

Nick Doodeman bracht de thuisploeg al binnen een minuut op voorsprong. Oog in oog met doelman Ruud Swinkels maakte hij geen fout. De gepasseerde goalie speelde later in de eerste helft een heldenrol, hij hield FC Eindhoven op de been. FC Eindhoven ging met een 1-0 achterstand de rust in. Een kwartier na rust was alles anders, toen stond het 1-3.

Elton Kabangu maakte de gelijkmaker. Kort na de 1-1 kopte Marcelo Lopes raak uit een voorzet van Alvin Daniëls. Een paar minuten later schoot Samy Bourard met een harde knal de 1-3 tegen de touwen.

Helmond Sport-SC Cambuur 0-1

De laagst geklasseerde Brabantse club in de Keuken Kampioen Divisie voor aanvang van speelronde 22 was Helmond Sport. En dat blijft. De ploeg was bezig aan een aardige reeks, het pakte uit de laatste vijf wedstrijden acht van de veertien punten van dit seizoen. Vrijdagavond ging het tegen SC Cambuur echter met 0-1 onderuit in een matige wedstrijd.

De ploeg uit Helmond wist zelf geen enkel schot op doel te produceren. SC Cambuur deed het niet veel beter, maar de bezoekers wisten wel te scoren. Tyrone Conraad maakte tien minuten na rust de enige treffer.