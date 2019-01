Veiling van derbyshirtjes moet financieel bijdragen aan komst blindentribune bij Willem II

De gedragen én gesigneerde wedstrijdshirts worden online geveild voor het goede doel, via MatchWornShirt.com. Die organisatie werkt veel samen met profclubs, ook Willem II deed al vaker mee. "Altijd was Willem II Betrokken het goede doel", zegt Suzanne Albregts namens de stichting. "Maar dat was eigenlijk te breed, mensen willen liever een concreet doel. Dat hebben we nu, met de wens om een blindentribune te realiseren."

Vorig seizoen deed Willem II een pilot tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zes blinden of slechtzienden kwamen met begeleider naar het Koning Willem II Stadion. Daar kregen ze tijdens de wedstrijd live commentaar, met gedetailleerde beschrijving van wat er op welke plek van het veld gaande was. Het werd een succes, dus kijkt men verder. Voor de definitieve blindentribune mikt de club op zo'n twintig plekken.

Eigen plek

Albregts denkt overigens breder dan de twintig vaste plekken achter de rolstoelplaatsen, waar het zicht minder is. "We zijn op dit plan gekomen omdat een seizoenkaarthouder naar ons toe is gekomen. Hij ging steeds slechter zien en gaf aan geen seizoenkaart meer te nemen, omdat hij de wedstrijden niet meer kon volgen. Maar met het audioverslag kon hij alles weer volgen en wilde hij wel naar Willem II blijven komen. Alleen dan wel op zijn eigen plek in het stadion."

Dus kijkt de club naar de mogelijkheid om ook andere belangstellenden de kans te geven het verslag te luisteren.

Probleem

Willem II Betrokken wil de blindentribune komend seizoen openen. "Persoonlijk wil ik dat het liefst meteen bij de start. Maar de financiering is het probleem. Daarom hebben we er ook voor gekozen de opbrengst van deze veiling voor dit doel ten goede te laten komen."

Bij de vorige veilingen haalde Willem II zo'n drieduizend euro op, voor de tribune is vijftienduizend euro nodig. "Daarom is het een eerste stapje." En een zege van de Tricolores kan voor nog een extra stapje zorgen. "Bij een zege gaat het op de veiling vaak beter. Dus winst zou nu extra mooi zijn." De veiling gaat van start vanaf het eerste fluitsignaal bij Willem II-NAC.

Bieden kan op de shirts van alle spelers uit de Willem II-selectie van het duel met NAC