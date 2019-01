Deel dit artikel:













Derby tussen FC Den Bosch en TOP Oss leeft bij supporters: 'Deze wedstrijd wil je winnen' Supporters vieren feest met FC Den Bosch na de winst van de tweede periode (foto: VI Images).

DEN BOSCH - De derby van Brabant is natuurlijk die tussen NAC en Willem II. Een andere burenruzie die dit weekend wordt uitgevochten is die tussen FC Den Bosch en TOP Oss. De haat en nijd is misschien niet zo groot als in Breda en Tilburg, maar voor de supporters is het duel wel dergelijk een derby. “Dit is wel een wedstrijd die je wél moet winnen.”

Geschreven door Florian van Velthoven

Toeval of niet: De Vliert was afgelopen vrijdag bijna tot de nok toe vol. Iets dat de afgelopen jaren zelden gebeurde. Naast het feit dat Den Bosch de trotse koploper is in de Keuken Kampioen Divisie, speelt ook mee dat de derby wel degelijk leeft. De eer

Voor de supporters van FC Den Bosch is de wedstrijd tegen TOP Oss niet zomaar een wedstrijd. “Al sinds ik supporter ben, is dit wel een echte derby”, stelt Johan Kuipers. “ Het gaat hier wel om de eer, en er komt natuurlijk ook wel wat rivaliteit bij kijken”, voegt Jarno van den Donk toe. Voorafgaand aan de wedstrijd heerst er vooral gemoedelijkheid bij beide supportersgroepen, maar dat het wel dergelijk grimmig kan worden, bewijzen de negatieve spandoeken die voorafgaand aan de wedstrijd werden opgehangen. “Ook de fikse rellen tussen Den Bosch en Oss in 2014 bewijzen dat het wel haat en nijd tussen beide groepen”, stelt Den Bosch-supporter Mathieu de Bekker. “Het is niet zo dat het nu ineens een derby is geworden nu beide ploegen het ineens zo goed doen.” Koploper

Naast het feit dat de supporters de derby belangrijk vinden is de wedstrijd ook ongelofelijk belangrijk om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te behouden. “Het zijn prachtige tijden momenteel”, stelt Kuipers. We willen zo lang mogelijk bovenaan staan, dus we moeten vanavond gewoon winnen.”