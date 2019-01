Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gevonden explosief in Breda blijkt nepgranaat Het explosief werd vrijdagnacht gevonden. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - In de Dijklaan in Breda is vrijdagnacht een explosief gevonden. Het explosief leek op een handgranaat. Zaterdagochtend liet de politie weten dat het om een nepgranaat ging.

Geschreven door Peter de Bekker

De Dijklaan werd na de vondst van de nepgranaat afgezet. Wie het explosief rond halfeen ontdekte, is niet bekendgemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd opgeroepen om onderzoek te doen. Linten weggehaald

Er werden geen huizen ontruimd. Rond twee uur werden de linten weer weggehaald en werd de Dijklaan weer vrijgegeven.