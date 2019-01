Brand bij afvalverwerker Attero in Tilburg, vuur moet met zand worden bedekt

De brand brak uit rond kwart over drie. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

TILBURG - Op het terrein van afvalverwerker Attero aan de Vloeiveldweg in Tilburg brak vrijdagnacht brand uit. Het vuur werd rond kwart over drie ontdekt.

De brandweer werd opgeroepen om te blussen,. "Er werd af en aan gereden met grote vrachtauto's vol zand om het vuur met zand af te dekken", liet een ooggetuige weten.

Kranen

Ook personeel van Attero werd opgetrommeld om met kranen de berg afval uit elkaar te trekken en af te dekken.

Rond kwart over zes was de brand onder controle. "Toen is de brandweer teruggegaan naar de kazerne", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. 'Attero dekt nu de nabrandende resten af. Er kan dus nog wel rook vanaf komen."

Vaker brand

Op het terrein is al vaker brand uitgebroken, onder meer begin augustus vorig jaar. Toen ging het om een oppervlakte van tien bij veertig meter. Bij die brand kwam veel rook vrij.

Eind juni 2017 woedde bij Attero in Tilburg twee keer brand in een week tijd.