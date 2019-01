Deel dit artikel:













Bus botst op kraan in Beek en Donk: dak en ruit kapot De bus raakte beschadigd. (Foto: 112Nieuwsonline)

BEEK EN DONK - Een lijnbus in Beek en Donk is zaterdagochtend tegen de arm van een kraan gereden. Het dak van de bus is beschadigd en een ruit sneuvelde.

Geschreven door Peter de Bekker

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien op de Koppelstraat in Beek en Donk. Te ver op de weg

Volgens een ooggetuige stak de arm van de kraan te ver de weg op. De buschauffeur en zijn twee passagiers raakten niet gewond, maar zijn voor de zekerheid wel nagekeken door ambulancepersoneel.