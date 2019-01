Matwé Middelkoop houdt Nederlandse eer hoog op Australian Open

MELBOURNE - Bredanaar Matwé Middelkoop is met landgenote Demi Schuurs doorgedrongen tot de tweede ronde van het gemengd dubbelspel op de Australian Open. Ze waren zaterdagochtend te sterk voor de Australiërs Monique Adamczak en Matt Reid.

De eerste set eindigde in 6-4. De tweede set wonnen Middelkoop en Schuurs in een tiebreak.

In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen de Amerikaanse Abigail Spears en de Colombiaan Juan Sebastian Cabal.

Mannendubbel

In het mannendubbelspel is Middelkoop al uitgeschakeld. Daarin verloor hij eerder deze week, samen met landgenoot Robin Haase, van de Amerikanen Ryan Harrison en Sam Querrey. Dat duel eindigde in 5-7, 6-4 en 3-6.