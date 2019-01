'Je ziet dat carnaval voor mensen echt bijzonder is', documentaire over volksfeest gaat in première

TILBURG - Hoe viert Tilburg carnaval? Daar kom je natuurlijk achter als je erin duikt, maar er is veel meer te vertellen dan wat je ziet wanneer je je met vrienden en onbekenden onderdompelt in het feestgedruis. Want je ziet dan niet hoe het is om te werken aan de praalwagens, je kunt niet de voorbereidingen volgen van een 73-jarige carnavalsveteraan en je staat er niet met je neus bovenop wanneer een nieuweling zijn intrede doet in de Raad van Elf. Tilburger Joost van der Werf maakte hier een documentaire over. Die gaat zaterdagavond in première.

Voor de docu 'Dees is carnaval' volgde Van der Werf een carnavalsseizoen lang individuele kruikenzeikers en groepen. Aanleiding was de viering van 55 jaar openbaar carnaval. Dat gaf hem de positie van bijzondere ‘pottekeeker’.

Vrijwillig en fanatiek

"Dat was wel bijzonder", blikt de documentairemaker terug. "Kijk, ik vier al heel lang carnaval en al heel lang in Tilburg. Maar dan beleef je het altijd vanuit je eigen perspectief. Het afgelopen jaar zag ik dat er veel verschillende manieren zijn om het feest te beleven. Ik heb vorig jaar tijdens het hele carnavalsfeest slechts tien bier op. Dat aantal haal ik gemiddeld in een uur of twee tijdens carnaval, haha. Maar ik heb misschien de meest bijzondere carnaval ooit meegemaakt."

Het raakte hem om te zien dat een heleboel mensen vrijwillig heel hard werken om het tot een geslaagd feest te maken. "Je ziet dat het voor mensen echt bijzonder is. Dat het een periode in het jaar is waarnaar ze uitkijken. Waar ze vriendschappen aan overhouden. Een belangrijk onderdeel van hun sociale leven. Aan de andere kant heb je mensen die tijdens deze periode drie, vier of vijf dagen bier drinken. Ook dát is carnaval."

Van der Werf vond het ook mooi om te signaleren dat heel veel jeugd vrijwillig en fanatiek met het Tilburgse carnavalsfeest bezig is. "Ze zijn er trots op de groen-oranje sjaal te dragen en vinden het leuk gezamenlijk iets te organiseren en de stad te promoten. Het Tilburgse carnaval is iets waar we met zijn allen trots op zijn en hard aan werken. Het is grootser dan ik gedacht had."

'Al een jaar in spanning'

De première van de film is zaterdagavond alleen bedoeld voor genodigden. "Dat zijn de hoofdpersonen, die zitten tenslotte al een jaar in spanning", legt Van der Werf uit. "Zondag draait de documentaire in de concertzaal en dinsdag in Cinecitta in Tilburg. Bij meer animo worden er waarschijnlijk extra vertoningen aan toegevoegd. En wie weet draait 'ie rond carnaval nog."

