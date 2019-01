Deel dit artikel:













‘Ze weten niet waar ze mee bezig zijn’, buurtbewoners boos over lek gestoken autobanden in Dommelen Buurtbewoner vervangt zijn band die is lek gestoken.

DOMMELEN - “Dit is geen kwajongensstreek meer. Dit is gewoon vandalisme." Buurtbewoners zijn boos over de lek gestoken banden in enkele straten in Dommelen. “Een paar mensen zijn gewoon vervelend geweest, want we hadden al snel door dat we niet de enige waren die hier slachtoffer van zijn", zegt een man. Twee banden van de auto van zijn moeder werden ook lek gestoken.

Geschreven door Marlou van den Broek

Vrijdagnacht zijn tientallen autobanden lek gestoken van auto's die geparkeerd stonden in de Kramerwei, Wieldraaierwei en Hoefsmidwei. “Ik heb de indruk dat die jongens niet weten waar ze mee bezig zijn. Een geintje is leuk, maar hiermee zadel je iemand op met onkosten”, zegt de buurtbewoner. 'Het gebeurt vaker'

Hij is zelf automonteur en laat weten dat er vaker mensen bij hem binnenkomen met een lek gestoken band. “Het komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt. Meestal gebeurt het op een vrijdag- of zaterdagavond.” LEES OOK: Tientallen autobanden lek gestoken in Dommelen “Door deze streken word ik weer opgezadeld met extra werk. Mijn weekend begint zo later dan ik had gepland”, zegt de man terwijl hij een nieuwe band op de auto van zijn moeder zet. Bekijk de video en lees daarna verder.

‘Ze gaan dus ook met een mes op stap’

Een andere buurtbewoner wiens autoband is lek gestoken, wacht expres nog even met het opleggen een nieuwe band. “Nu ligt er een reservewiel op, maar ik leg er nog geen nieuwe op. Stel je voor dat ze binnenkort weer terugkomen, dan hebben we opnieuw een probleem”, zegt hij. De bewoner uit zijn zorgen over het feit dat de daders een mes bij zich hadden. “Het vermoeden bestaat in de buurt dat het jongens zijn geweest die van een stapavond terugkwamen. Het is jammer dat ze dan met een mes op stap gaan en het doel hebben zoiets te gaan doen.” Aangifte

De bewoner zegt dat hij al contact heeft gehad met de politie. Hij heeft nog niet officieel aangifte gedaan, maar dat is hij wel van plan. Twee anderen gaven ook aan dat ze al aangifte hadden gedaan of van plan waren dat te doen.