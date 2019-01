Deel dit artikel:













Auto belandt op zijkant in een sloot in Deurne, bestuurder gewond De auto is om nog onduidelijke redenen in de sloot beland (Foto: Harrie Grijseels)

DEURNE - Op de Wittedijk in Deurne is zaterdagmiddag een auto op z'n zijkant in een sloot beland. Een traumahelikopter, ambulance en de brandweer zijn ter plaatse. De bestuurder van de auto wordt in de ambulance onderzocht door een arts.

Geschreven door Jacky Goossens

Wat er precies is gebeurd en hoe de auto in de sloot is beland, is nog onduidelijk. Volgens een ooggetuige werd de auto bestuurd door een jongeman. Hij wordt in de ambulance onderzocht door een arts. Ook de traumahelikopter en de brandweer zijn nog ter plaatse.