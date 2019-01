De Deurzakkers doen het licht na 44 jaar uit, maar ze gaan wel gewoon door

"Ja natuurlijk willen we een nummer 1 hit”, vertelt van Bracht. “Maar het is niet dat we daar alles voor doen. Als je er naar op zoek gaat, dan komt hij niet. Het is vaak ook een beetje toeval.”

Wij doen het licht wel uit

Toch heeft de nieuwe single Wij doen het licht wel uit wel hitpotentie. “Het voelt wel echt goed”, aldus Willem. “Toen we hem voor het eerst hoorden, dachten we allebei: dit wordt hem. We zijn nu een paar dagen in de studio bezig bij Hans Aalbers en iedere keer kom er weer iets bij dat het beter maakt. Het is het gevoel als in de jaren 80. Misschien is het wel een nieuwe Het feest kan beginnen!"

Hans Aalbers van de studio kent de mannen al heel lang en nam al veel platen op voor De Deurzakkers. "Het is eigenlijk een traditioneel carnavalsliedje, maar het heeft wel de sound van 2019. Het moet natuurlijk herkenbaar zijn. Het moet ook een oorwurm zijn, dus als je naar buiten loopt dat je het dan eigenlijk nog de hele tijd hoort. En dit nummer heeft het allemaal."

Hossen op de Markt

Dat 44e jaar laten ze niet zomaar voorbij gaan. Ze vieren hun carnavalsjubileum eigenlijk in Breda op zondag tijdens carnaval. Het populaire Bredase carnavalsevenement Hossen op de Markt zet de heren in de schijnwerpers tijdens een wervelende twee uur durende show. En ook dan zullen weer duizenden mensen hossen en nog even doorzakken op de nummers van de twee Brabantse carnavalsiconen.