'Hij was heel open over de dood', Nelleke verloor haar man aan kanker

“Als je te horen krijgt dat je bent uitbehandeld dan is dat dramatisch”, zegt Jolanda van Halteren van De Wever Thuis, het brein achter het spreekuur. “Je hoort dan niet meer thuis in een ziekenhuis. Maar die mensen hebben vaak heel veel vragen. Ik kan me voorstellen dat als je net zulk verschrikkelijk nieuws hebt gehad je niet een hele avond wil Googelen op zoek naar informatie.”

'Je gaat niet alleen dood'

En dus besloot Van Halteren vorig jaar om in samenwerking met een inloophuis het spreekuur te beginnen. Uitbehandelde mensen kunnen daar op een laagdrempelige manier praten met speciaal opgeleide verplegers. “Het is ook voor partners en familie. Je gaat niet alleen dood. Dat doe je met vrienden en familie samen.”

Voor de man van Nelleke Geerts kwam het slechte nieuws vorig jaar februari. Hij had nieuwe uitzaaiingen met een onderhuidse tumor die naar buiten groeide. Verdere behandeling zag hij niet meer zitten. En dus wachtte onvermijdelijk de dood.

Wond kan barsten

Daarom zochten ze hulp bij het spreekuur. “We hebben daar heel veel baat bij gehad”, zegt Nelleke. “Ze vroegen hoe het ging, waar je tegenaan loopt.” Geen makkelijke vragen als het gaat om de laatste fase van iemands leven. Maar wel belangrijk.

En Nelleke werd voorbereid op het onvermijdelijke sterfproces van haar man. “Er was mij al in een heel vroeg stadium vertelt dat de wond die hij had, zou kunnen barsten. Toen hij overleed kwam hij in een soort spasme, dat kwam waarschijnlijk doordat hij heel veel bloed verloor. Doordat het me was uitgelegd, was ik niet verrast.”

Praat erover

“Mijn man was heel open over de dood. Hij kon daar met iedereen over praten. Maar ik denk ook als je daar veel moeite mee hebt, kan een palliatieve verpleegkundige je helpen om het wél te verwoorden en wél te zeggen.”

En juist die openheid en kennis over wat er allemaal bij die laatste fase komt kijken, is heel belangrijk volgens Nelleke: “Dat heeft mij en mijn kinderen heel erg geholpen.”

Niet in ziektes denken

Helemaal uniek is het spreekuur voor uitbehandelde mensen niet, ook in ziekenhuizen zijn er zogenaamde palliatieve spreekuren. Maar vaak zijn die alleen gericht op speciale ziektes. Van Halteren: "Wij hebben gezegd: we gaan niet in ziektes denken, iedereen is bij ons welkom."

Het programma van De Wever wordt volgens Van Halteren gewoon vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. “We vinden het heel belangrijk dat dit geen elitair middel is. Het moet voor iedereen beschikbaar zijn.”