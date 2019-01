Deel dit artikel:













Auto komt onder aanhanger van tractor terecht in Hoogerheide De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Toby de Kort)

HOOGERHEIDE - Een auto is zaterdagavond onder de aanhanger van een tractor terechtgekomen op de Huijbergseweg in Hoogerheide. De bestuurder van de auto raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Jacky Goossens

Het ongeluk gebeurde rond halfzeven. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens een getuige waren politie en brandweer snel ter plaatse om de gewonde bestuurder uit zijn auto te bevrijden. Of er meer mensen in de auto zaten is onbekend. De Huijberseweg was enige tijd dicht vanwege opruimwerkzaamheden.