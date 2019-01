Tractor en personenauto komen met elkaar in botsing, bestuurder auto gewond naar ziekenhuis

HOOGERHEIDE - Op de Huijberseweg in Hoogerheide is zaterdagavond een personenauto onder de aanhanger van een tractor terechtgekomen. De bestuurder van de auto is daarbij gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht

Het ongeluk gebeurde rond half zeven. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe de auto onder de aanhanger terecht is gekomen. Volgens een getuige waren politie en brandweer snel ter plaatse om de gewonde bestuurder uit zijn auto te bevrijden. Of er meer mensen in de auto zaten is onbekend.

De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht., maar hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet duidelijk. De Huijberseweg was enige gesloten in verband met bergingswerkzaamheden.