Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Pul in Uden verkozen tot beste poppodium van Nederland: 'Ongelooflijk trots' Winnaars Frens Frijs van 013 (bovenste rij, 4e van links) en Gijs de Lauw van de Pul (onderste rij 1e van links) (Foto: Nathan Reinds)

GRONINGEN - Poppodium de Pul in Uden is zaterdagavond verkozen tot beste poppodium van Nederland. Dat werd bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de 'IJzeren Podiumdieren 2018' in Groningen. Frens Frijns, directeur van 013 in Tilburg, viel ook in de prijzen. Hij werd gekozen tot 'beste directeur'.

Geschreven door Jacky Goossens

De IJzeren Podiumdieren worden sinds 1997 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Dit gebeurt in de categorieën ‘beste marketeer’, ‘beste programmeur’, ‘beste directeur’, ‘beste festival’ en ‘beste podium.’ Dit jaar vond de uitreiking plaats in Groningen. Een flink ritje naar het noorden des lands, maar dan heb je ook wat. De prijzen werden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn, Ingrid van Engelshoven. Beste podium

Bij de uitreiking werd De Pul door de jury onder andere geroemd om de aandacht voor 'duurzaamheid' en 'gastvrijheid'. “De Pul is een niet weg te denken en belangwekkend onderdeel van het Nederlandse clubcircuit. En dat op een niet per se voor de hand liggende plek.” Het poppodium laat in een reactie op Twitter weten 'ongelooflijk trots' te zijn op de prijs. Beste directeur

Eindhovenaar Frens Frijns mocht als tweede Brabander een prijs in ontvangst nemen voor zijn werk als directeur bij 013 in Tilburg. “Deze cultureel ondernemer is toonaangevend in de stad. Hij is altijd gemotiveerd, vastberaden en onafhankelijk, gepassioneerd zonder focus te verliezen, een flexibele, motiverende leider, een ‘kansen grijper’ pur sang”, zo leest de motivatie van de jury.