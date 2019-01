Stéphane Kox wil plekje in W-Series bemachtigen: 'Als ik laat zien wat ik kan, krijgen ze respect'

EINDHOVEN - Stéphane Kox hoopt volgende week een zitje te bemachtigen in de formule W3-klasse. De rijdster kreeg het racen met de paplepel ingegoten en is klaar om de wereld te laten zien wat ze kan.

Stéphane Kox? De jongens op de kartbaan in Breda hebben nog nooit van haar gehoord. "Wie is dat?" Op de foto van haar reageren ze wat minder nonchalant. "Is het een model?", vraagt de een. Hij roept zijn vrienden. "Lekker ding", oordelen ze eensgezind. “Ik zie haar liever dan Max.”

Als ze op YouTube wat beelden van haar bekeken hebben, is hun oordeel inhoudelijker. "Die kan racen", roept er één. Het is precies wat Kox graag wil. “Ik wil gewoon dat mensen mij als rijder zien. Ik heb dit heel vaak. Als ik in een nieuw team met allemaal mannen kom, dan zie ik hoe ze kijken. 'Weer zo'n meisje', denken ze. Maar als ik laat zien wat ik kan, hebben ze daar respect voor. Als ik naar huis ga, zien ze me heel anders dan toen ik binnenkwam. Daar doe ik het voor.”

De Eindhovense wil dus vooral gezien worden als racer. Toch plaatst ze op Instagram regelmatig fraaie kiekjes van zichzelf, genomen door een professioneel fotograaf. Is ze dan toch een beetje een model?

“Ik ben een vrouw in de racewereld, daar ben ik trots op. Ik ga me niet verloochenen en me anders voordoen. Mensen denken vaak dat alleen meisjes die er mannelijk uitzien, hard kunnen rijden. Ik word vaak niet serieus genomen, tot ze me zien rijden. Maar moet ik mijn uiterlijk dan gaan veranderen?”

W-Series

Als het aan Kox ligt, kent binnenkort de hele wereld haar naam. Ze hoopt komende week bij de selectiedagen in Oostenrijk een plek in de speciaal voor vrouwen opgerichte raceklasse W-Series te bemachtigen. Er zijn achttien stoeltjes beschikbaar voor de races die worden gereden in Formule 3-wagens.

“Natuurlijk ben ik zenuwachtig. Dit is een hele grote kans. Ik wil graag in de W-Series racen. Ik probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik heb me ingelezen en weet wat er van me verwacht wordt. Ik heb veel getraind, maar ook rust genomen.”

Concentratie

Trainen, dat doet ze vooral in de sportschool. “Het is heel lastig. Als je voetbalt, ga je even twee uurtjes op het veld trainen. Wij kunnen niet zomaar met de auto oefenen omdat er een heel logistiek en financieel plan achter zit. Mijn trainingen zijn vooral een combinatie van kracht en duur. Het gaat bij een race om honderdsten van secondes. Het is belangrijk geconcentreerd te blijven. Als je fysiek fit bent, gaat dat makkelijker. Als ik al moeite zou hebben om de auto te besturen, dan is er geen plek meer voor concentratie.”

Bijna zestig vrouwen doen aan de selectiedagen mee. Ze heeft er alle vertrouwen in dat het haar gaat lukken zich in de kijker te rijden. "Ik hoop het van harte. Ik weet niet hoe de concurrentie is, ik heb nog niet tegen ze gereden dus kan geen reële afspiegeling maken. Maar ik weet wat ik kan.”

Racende vader

Stéphane is de dochter van de bekende autoracer Peter Kox, onder meer winnaar van de 24 uur van Le Mans en derde in een Brits F3-kampioenschap. Hij nam haar al jong mee naar de racebaan, ze bleek talent te hebben. “Voor mijn vader is het ook spannend. Maar hij is objectief genoeg en reëel genoeg, om het me te zeggen als hij denkt dat ik het niet zou kunnen. Dan waren we voor de lol gaan racen op Zandvoort. Maar hij heeft het volste vertrouwen.”