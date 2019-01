Deel dit artikel:













Uitslaande brand in bedrijfspand onder controle Foto: 112Nieuwsonline.

HOOGERHEIDE - De brand die zaterdagavond rond halfnegen begon in een bedrijfspand aan de Voltweg in Hoogerheide is onder controle. Dat meldt de brandweer via Twitter. Bij de brand kwam veel rook vrij die richting Hoogerheide trok.

Geschreven door Tobias van der Valk

De brandweer waarschuwde bewoners bij overlast om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Er zijn vier blusvoertuigen, een hoogwerker en twee tankwagens ingezet om de brand onder controle te krijgen. Leeg

De brand heeft gewoed in een cv-ruimte en op het dak. Volgens de brandweer stond het pand leeg.



Brand bij leegstaand pand in Hoogerheide. (Foto: GinoPress B.V.)