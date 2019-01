Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie vermoedt verband tussen steekpartij en carjacking Een gewonde bij steekpartij in of bij restaurant Boswachter Liesbosch in Breda (Foto: Perry Roovers)

BREDA - Aan de Jachthuisdreef in het Liesbos in Breda was zaterdagavond een steekpartij waarbij een gewonde is gevallen. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Jacky Goossens

De steekpartij vond plaats in het Liesbos, in de omgeving van restaurant Boswachter Liesbosch aan de Jachthuisdreef. Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, is niet bekend. Er zijn meerdere politieauto's ter plaatse. Een deel van de omgeving is afgezet en de politie is begonnen aan een onderzoek, aldus een getuige. Bijna gelijktijdig meldde Burgernet een carjacking in dezelfde omgeving als de steekpartij. De politie laat weten dat er mogelijk een verband is tussen de steekpartij en de carjacking.