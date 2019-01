Deel dit artikel:













De eerste Bladelse schaatsers betreden het ijs: ‘iedereen maakt plezier’ Schaatsen in Bladel (foto: Alice van der Plas)

BLADEL - De eerste Brabantse natuurijsbaan is zondagochtend geopend. In Bladel trotseren de eerste buurtbewoners de kou om te gaan schaatsen. De hele nacht is er op het Hofplein doorgewerkt om de ijsbaan klaar te maken voor het winterplezier.

Geschreven door Linda Bak

Laagje voor laagje is de ijsbaan opgespoten. IJsmeester Jules Broens en zijn team zijn gisteren om zes uur begonnen en waren vanmorgen om zeven uur klaar. Broens: “Ik heb maar twee uurtjes geslapen.” Maar dat is het volgens hem meer dan waard. “De kinderen hebben heel veel plezier op het ijs.”

De komende week blijven de temperaturen, zeker ’s nachts, onder nul. Broens werkt samen met zijn team iedere nacht door om het ijs sterk genoeg te houden. “Van de week gaan de kinderen van de naastgelegen school zelfs schaatsen in plaats van naar de gymles”, zegt hij. “De leraren bereiden dan allemaal spelletjes voor op het ijs. Dat is altijd leuk om te zien.” Ook de jongste kinderen, die nog niet kunnen schaatsen, maken volop plezier op het ijs.