Volop schaatsplezier op natuurijs in Bladel, ijsmeester Jules is in zijn nopjes: 'Dit is geweldig'

BLADEL - De eerste Brabantse natuurijsbaan is zondagochtend geopend. In Bladel trotseren de eerste inwoners al vroeg de kou om te gaan schaatsen. De hele nacht is er op het Hofplein doorgewerkt om de ijsbaan klaar te maken voor het winterplezier. IJsmeester Jules Broens is vervuld met trots.

"Dat er al zo vroeg zoveel volk is. De jeugd wil gewoon graag schaatsen", zegt hij. Samen met zijn team begon hij zaterdagavond om zes uur met het opspuiten van de ijsbaan. Zondagmorgen om zeven uur waren ze klaar. Broens: “Ik heb maar twee uurtjes geslapen.” Maar dat is het volgens hem meer dan waard. “De kinderen hebben heel veel plezier op het ijs.”



Of het ijs de hele dag zo straks blijft als zondagochtend, is nog niet duidelijk. "Als de zon flink op het ijs schijnt, kan het nog weleens te warm worden", legt ijsmeester Broens uit. "In het ergste geval moeten we de ijsbaan vanmiddag sluiten." Daar gaat hij echter niet vanuit. Zeker in de ochtend blijven de temperaturen nog onder nul.



Schaatsen in plaats van gym

De ijspret in het dorp is nog lang niet voorbij. De komende dagen gaat het, zeker ’s nachts, nog vriezen. Broens werkt samen met zijn team iedere nacht door om het ijs sterk genoeg te houden. “Komende week gaan de kinderen van de naastgelegen school zelfs schaatsen in plaats van naar de gymles”, zegt hij. “De leraren bereiden dan allemaal spelletjes voor op het ijs. Dat is altijd leuk om te zien.”

Ook de jongste kinderen, die nog niet kunnen schaatsen, maken volop plezier op het ijs.

Sneeuw

De omstandigheden waren afgelopen nacht ideaal voor het aanleggen van de schaatsbaan. Het was in de hele provincie goed koud. De laagste temperatuur werd volgens MeteoGroup gemeten ten zuiden van Bergen op Zoom, daar werd het ruim 8 graden onder nul. Ook in de rest van de provincie heeft het zeker een paar graden gevroren. De komende dagen blijft het 's nachts vriezen.

Dinsdag wordt er sneeuw of natte sneeuw verwacht. Daarna zullen de temperaturen weer een beetje oplopen.