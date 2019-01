Willem II op voorsprong in Brabantse derby tegen NAC na schitterende volley [LIVE]

TILBURG - Met Willem II tegen NAC begint de tweede seizoenshelft met een heerlijk Brabants onderonsje. De Tilburgers moeten het stellen zonder spits Fran Sol, die eerder deze week werd verkocht aan Dynamo Kiev. NAC moet daarentegen de goede lijn van voor de winterstop zien door te trekken om weer aan te haken bij de concurrentie. Het staat nu 1-0 voor de Tilburgers, na een prachtig doelpunt van Pol Llonch. Volg alles hieronder is ons liveblog.

69' Vrije trap Willem II. Een mooie plek voor een vrije trap. Maar El Allouchi kan de poging van Özbiliz wegkoppen.

65' Wissel NAC. Nieuweling Ramon Pascal Lundqvist komt erin voor Daan Klomp. Lundqvist kwam deze week over van PSV en tekende voor 2,5 jaar bij de Bredanaars.

60' Een uur gespeeld in Tilburg.





54' Kansje NAC. Korte zet laag voor, maar de bal komt iets achter Te Vrede terecht. Die schiet hoog over.

49' Poging van NAC. Mitchell te Vrede kopt de bal ruim naast na een corner.

46' Tweede helft van start. Willem II heeft afgetrapt.

Wissel bij Willem II. Vangelis Pavlidis komt erin voor Kristófer Kristinsson. De huurling van VfL Bochum maakt zijn debuut.

Mooie sfeeractie van de supporters van Willem II voorafgaand aan de wedstrijd:





RUST in Tilburg. Geen extra tijd. Beide ploegen spelen niet de pannen van het dak, maar Willem II is wel sterker dan NAC.

45' Schotje van Llonch gaat ver over en naast.

42' Corner van NAC is niet gevaarlijk en wordt makkelijk uitverdedigd.

35' Kans voor Özbiliz. De speler van Willem II haalt met rechts uit. Van Leer redt. Uit de corner die volgt, komt geen gevaar.

33' Polletje. De doelman van NAC raakt de bal compleet verkeerd na een korte terugspeelbal. De bal verdwijnt nog maar net naast het doel, over de achterlijn.

32' NAC speelt zwak. Keer op keer balverlies bij de Bredanaars. Willem II weet daar nog niet echt van te profiteren.

30' Eenderde van de wedstrijd zit erop. Niet veel kansen gecreëerd door beide ploegen. Willem II is iets feller en gevaarlijker. NAC komt niet echt aan aanvallen toe, terwijl zij toch echt broodnodig aan een driepunter toe zijn.

22' DOELPUNT WILLEM II! Een schitterend doelpunt van Pol Llonch. Na een corner volleert hij de bal prachtig het doel in. 1-0 voor de Tilburgers.









17' Willem II-doelman Wellenreuther grabbelt na een vrije trap van NAC. Maar de Bredanaars kunnen niet profiteren. Willem II verdedigt uit.

Thuisploeg Willem II is vooralsnog iets sterker en gevaarlijker dan NAC. Het balbezit schommelt op en neer, maar Willem II is feller en effectiever. Vooral nieuweling Renato Tapia gooit veel energie in de strijd.

11' Kans Willem II. Özbiliz lepelt de bal vanaf een voorzet bijna het doel in. NAC-doelman Van Leer brengt knap redding.

De sfeer in Tilburg is opperbest. Beide ploegen gaan natuurlijk vol voor de winst. Het publiek heeft het naar zijn zin.





3' Eerste gevaarlijke aanval is van Willem II. De voorzet van Crowley gaat echter over alles en iedereen heen.

1' De derby is van start gegaan. NAC heeft afgetrapt.































Nog tien minuten tot de aftrap van de Brabantse derby. Veel belangen staan op het spel, met Willem II op een 12de positie in de eredivisie. NAC staat op de 17de plek.





