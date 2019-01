Willem II wint beladen derby van onthutsend zwak NAC

TILBURG - Willem II heeft zondagmiddag afgerekend met rivaal NAC. Het Brabants onderonsje werd in Tilburgs voordeel beslist: 2-0. Pol Llonch (schitterende volley) en Marios Vrousai (bekeken balletje) scoorden op fraaie wijze.

De wedstrijd was continu in handen van Willem II. De Tilburgers waren feller en effectiever. Zonder dat er al echte kansen gecreëerd waren, schoot Pol Llonch de bal schitterend in het doel. Die goal ontstond na een corner, die niet uitverdedigd kon worden. De afvallende bal volleerde Llonch prachtig voorbij NAC-doelman Van Leer.

Na dat doelpunt werd NAC nog zwakker. Willem II had het meeste balbezit en zette bij vlagen hoog druk. Dat resulteerde in veel slordigheden bij NAC. Veel kansen leverde Willem II dat niet op.

Slotfase

In de eindfase drukte NAC wat meer richting het doel van Willem II-doelman Timon Wellenreuther. Effectief werd de ploeg van Mitchell van der Gaag echter niet. En nadat El Allouchi op de hak trapte van Crowley, moest de NAC-middenvelder met rood vertrekken.

Het slotakkoord was voor debutant Marios Vrousai van Willem II. Met een goed geplaatste bal krulde hij de 2-0 binnen. Niet veel later klonk het eindsignaal.

Door het verlies blijft NAC op de zeventiende positie in de eredivisie staan. Willem II klimt drie plaatsen omhoog, naar de negende plek. Komende woensdag nemen de Tilburgers het op tegen FC Twente in Enschede voor de KNVB-beker. NAC neemt het vrijdag in de competitie in eigen huis op tegen ADO.