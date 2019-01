'Kloosterorde Zusters van de Goede Herder aansprakelijk gesteld voor dwangarbeid van jonge meisjes'

De vrouwen eisen erkenning van de misstanden, nabetaling van loon en compensatie voor de materiële en immateriële schade, zo schrijft het NRC Handelsblad. De aansprakelijkstelling is donderdag verstuurd. Als er binnen zes weken geen schikking komt, volgt een rechtszaak, zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld tegen de krant.

Vorig jaar bracht de krant aan het licht dat 15.000 meisjes in Nederland onder dwang moesten werken in bijvoorbeeld wasserijen, strijkkamers en naaiateliers van de Zuster van de Goede Herder. Een deel van deze misstanden vond in Tilburg plaats, maar het gebeurde ook in Zoeterwoude, Velp en Almelo.

Een nachtmerrie

Jo Keepers is een van de meisjes die dit overkwam. Zij vertelde afgelopen jaar haar verhaal aan Omroep Brabant. Ze moest bij Zusters van de Goede Herder strijken, zes dagen per week. “Het was een bedrijf. Om zes uur stonden we op. Dan moesten we naar de kerk, elke dag. We moesten bedden opdekken en naar de eetzaal. En van daaruit gingen we werken. Heel de dag.” Daar heeft ze artrose aan overgehouden.

Ook heeft ze lang nachtmerries gehad over haar tijd bij de Zusters. Ze droomde dat ze ook nadat ze 21 jaar werd niet weg mocht uit het klooster. Terwijl dat normaal wel het geval is. “Huilend werd ik wakker. Zo’n impact heeft het op me gehad.” Het ergste vond ze het onrecht. "Ik heb altijd gedacht: waarom ben ik hier? Ik heb toch niks misdaan?"

