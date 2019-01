'Ik vraag me weleens af of ik niet droom', Stijn de Gier begeleidt verrassing van Australian Open

MELBOURNE - Een grote verrassing zondagochtend op het Australian Open-tennistoernooi. De als tweede geplaatste Duitse Angelique Kerber - die vorig jaar nog Wimbledon won - werd al in de vierde ronde uitgeschakeld. Boosdoener? De onbekende Amerikaanse Danielle Collins. En Stijn de Gier uit Den Bosch.

Kerber, die de Australian Open in 2016 nog op haar naam schreef, werd weggeblazen door Collins. Het duel eindigde in liefst 6-0 en 6-2. De Gier bekeek het duel vanaf de tribune. Hij behoort sinds kort tot de begeleidingsstaf van Collins.

Apart

"We zijn op een aparte manier deze samenwerking gestart", legt De Gier uit. "Het is begonnen via een van mijn beste vrienden, Peter Lucassen. Hij kende Danielles agent heel goed, omdat hij een andere speler van die agent begeleidt. Die agent vroeg mij vervolgens of ik mee wilde gaan met Danielle naar Australië. We zijn gestart in Brisbane en nu zitten we hier in Melbourne, in de kwartfinale." Lachend: "Zo snel kan het gaan."

Volgens de 25-jarige Bossche tennisleraar levert zijn protegé op de Australian Open 'echt een topprestatie'. "Ze heeft een supergoede backhand, staat er mentaal goed op, is fit en heeft veel vertrouwen. Wie weet wat er allemaal nog kan gebeuren."

'Is dit allemaal echt waar?'

Met het bereiken van de kwartfinale tijdens het eerste grandslamtoernooi van het jaar, knijpt De Gier zich wel eens in de arm. "Dan kom je op een punt dat je denkt: is dit allemaal echt waar? Ben ik niet nog steeds in Den Bosch en word ik dadelijk wakker? Maar ze doet het onwijs goed. In Brisbane zag ik al welke mogelijkheden ze heeft, dat ze vertrouwen heeft in haar eigen kunnen en dat ze niet bang is om de competitie aan te gaan. En nu komt het er qua tennis ook echt uit. Zeker als je de wedstrijd van deze dag bekijkt, tegen de nummer twee van de wereld."

De Gier is normaal gesproken werkzaam bij SimonTENNIS in De Bosch, waar hij tennisles geeft. Op een heel ander niveau. "Daar volgen ze de prestaties van Danielle op de voet", weet De Gier. "Ik krijg allemaal superleuke en lieve berichtjes binnen. Het is een gekkenhuis nu, mijn telefoon staat roodgloeiend."