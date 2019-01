Gemaskerde dieven steken automobilist neer en stelen zijn auto in Breda

BREDA - Drie gemaskerde autodieven hebben zaterdagavond in Breda een 21-jarige man gestoken met een mes. Vervolgens stalen ze de auto waarin de man zat. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijdster (17) bleef ongedeerd.

De dieven sloegen zaterdagavond toe rond halftien op een parkeerplaats bij de Jachthuisdreef in het Liesbos. Na de steekpartij en beroving zochten de slachtoffers hulp bij een nabijgelegen restaurant. Een medewerker van het restaurant waarschuwde vervolgens meteen de politie.

Politie nog op zoek naar daders

De gestolen auto is een zwarte Mercedes C 220 met kentekenplaat 96-XP-XX. De politie weet niet in welke richting de autodieven zijn gereden met de gestolen auto. Ook is de politie op zoek naar de telefoon van het slachtoffer, die is achtergebleven in de auto. Vermoedelijk hebben de daders de telefoon uit de auto gegooid.

Volgens de slachtoffers hadden de daders donkere kleding aan. Eén van de daders is ruim 1,80 meter lang. De lengte van de andere twee daders wordt geschat tussen 1,75 en 1,80 meter lang.