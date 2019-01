PSV hervat competitie met uitwedstrijd tegen FC Emmen [LIVE]

EMMEN - PSV hervat de competitie vandaag in een uitwedstrijd tegen FC Emmen. De ploeg van Van Bommel moet de goede lijn van de eerste seizoenshelft zien door te zetten. Op bezoek bij de nummer 15 van de competitie kan een lekkere start zijn. Volg hier onze liveblog.

PSV-coach Mark van Bommel kan gewoon beschikken over Hirving Lozano. De Mexicaan liet het trainingskamp in Qatar schieten vanwege privéomstandigheden. In en tegen Emmen begint hij toch gewoon in de basis.

De PSV-fans zijn er klaar voor:









De kampioensstrijd met Ajax komt eraan. Nu de tweede helft van het eredivisieseizoen van start gaat, gaan de twee ploegen strijden voor de titel. Eerste horde voor PSV: FC Emmen.

DE OPSTELLINGEN: