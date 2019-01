Deel dit artikel:













PSV speelt gelijk en laat dure punten liggen tegen FC Emmen

EMMEN - PSV is de tweede seizoenshelft slecht begonnen. De koploper van de eredivisie leek bij FC Emmen onbedreigd af te gaan op de zege, maar in de slotfase ging het mis. Invaller Nicklas Pedersen scoorde twee keer voor de thuisploeg, die lange tijd onmachtig was.

Geschreven door Stijn van Mierlo

Ajax kan later op zondag bij winst op sc Heerenveen de koppositie van PSV overnemen. Luuk de Jong opende na een kwartier spelen met zijn hoofd de score. Na rust werden twee doelpunten van PSV afgekeurd, omdat scheidsrechter Jochem Kamphuis eerst buitenspel en daarna hands constateerde. Linkerverdediger Angeliño verdubbelde in de 71e minuut de voorsprong alsnog. De zege leek binnen, maar Pedersen zorgde in de 80e minuut eerst voor de aansluitingstreffer en in blessuretijd kopte de Deen ook de 2-2 achter doelman Jeroen Zoet. PSV verspeelde dit seizoen tot dusverre alleen punten bij Feyenoord (2-1).